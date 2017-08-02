taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.147
USD
3,5331
EURO
4,1786
ALTIN
143,75
PETR
51,3500

Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Akımı projesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

02.08.2017 - 09:10
  1. Haberler
  2. Projeler
Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Akımı projesi kapsamında, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden doğalgaz sağlayacak boru hattı inşaatında görev yapan Malta bayraklı "Audacia" isimli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Anapa Limanı'ndan İspanya'nın Cadiz Limanı'na giden, tam boyu 225, yedekli boyu 321 metre olan 56 bin 172 groston ağırlığındaki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Türk Akımı projesinde görevli doğalgaz boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyle boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemiye güvenlik gerekçesiyle "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler ile "Kıyı Emniyeti-2" tahlisiye botu eşlik etti.

Geminin Ege Denizi'ne girişinin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki trafiğin normal olarak yeniden başlayacağı öğrenildi.

Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İlginizi Çekebilir
Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyonu aştı
Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 16,3 artarak 4 milyon 437 bin 181 oldu.
Türkiye'nin 'rüzgar'ı büyümeye devam ediyor
Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü bu yılın ilk altı ayında 377 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla 6 bin megavata yükseldi.
Şanlıurfa'da tarihi evler turizme kazandırılacak
Ekipler, kentin tarihi dar sokaklarında restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı.
Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü açıldı
Doğa yürüyüşü yapan kişilerin uğrak yeri haline gelecek yaya köprüsü İsviçre'de hizmete sunuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

243
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

30
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

44
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

47
ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

30
Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar'a çağrı

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar'a çağrı

30
Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM