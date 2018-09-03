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Doğalgaz ve elektrik fiyatları konut için 9 arttı

Elektrik ve doğalgaz fiyatları konutlar için yüzde 9, sanayi kullanıcıları için yüzde 14 oranında yükseldi.

REUTERS | 03.09.2018 - 11:22..
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Elektrik ve doğalgazın enflasyon sepetinde sırasıyla yüzde 2.39 ve yüzde 1.44 ağırlığı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre konut kullanımı için elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 9 zammın enflasyona 0.34 puan doğrudan artırıcı etkisi olacak.

CUMARTESİ GÜNÜ GEÇERLİLİK KAZANDI

İki kaynağın hafta sonunda verdiği bilgiye göre BOTAŞ'ın doğalgazdaki fiyat artışları Cumartesi gününden itibaren geçerlilik kazandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni elektrik tarifesi ise Resmi Gazete'nin Cuma günü yayımlanan mükerrer sayısında yer aldı.

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