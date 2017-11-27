Doğan Avcıoğlu’nun Rejim ve devrim kitabı

Bursa’da 1926 yılında dünyaya gelen Doğan Avcıoğlu, Fransa’da iktisat ve siyasal biliminler öğrenimini gördükten sonra 1955’te Türkiye’ye döndü. 1956 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin araştırma bürosunda çalıştı. Ulus Gazetesi’nde, Akis ve Kim dergilerinde yazılar yazdı. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra CHP’den Temsilciler Meclisi’ne üye seçilen Avcıoğlu, 1961 Anayasası’nın hazırlanmasına da katkıda bulundu.

ÇEŞİTLİ GAZETE VE DERGİLERDE YAZILAR YAZDI

Doğan Avcıoğlu, 1960 – 61’de vatan ve Ulus gazetelerinde yazarlık, Ankara Radyosu’nda dış haberler yorumculuğu yaptı. 1967’de Yön ve 1969’da Devrim dergilerini çıkardı, yönetti. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra yargılanan ve beraat eden Avcıoğlu, 1973’te siyasal yaşamdan çekildi. 4 Kasım 1983’te, mide kanseri tedavisi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti.

Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni (1968), 31 Mart’ta Yabancı Parmağı (1969), Devrim Üzerine (1971), Milli Kuruluş Tarihi ( 4 cilt 1974 – 1975), Türklerin Tarihi (1978 – 1982), Devrim ve “Demokrasi” üzerine (1980) gibi kitapların da yazarıdır.

TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİNE IŞIK TUTUYOR

Eylül 2017’de hayatını kaybeden gazeteci yazar, Doğan Yurdakul’un yayına hazırladığı kitap, bir dönemin fotoğrafını sunuyor. Özellikle 1960 ve sonrasındaki yıllarda Türkiye’nin sancılı dönemlerini bizzat tanığı olan Doğan Avcıoğlu’nun Yön ve Devrim dergilerinde yazdığı yazıları Rejim ve Devrim kitabında hayat buldu. Doğan Yurdakul’un titiz ve özenli çalışmasının önemli bir ürünü olan kitap, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor.

Gazeteci Doğan Yurdakul, kitabın çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor:

"AYDINLANMACI SİYASET ADAMI"

“Tekin Yayınevi beni arayarak, bu yıl Doğan Avcıoğlu adına bir araştırma-inceleme yarışması düzenleyeceğini haber ver­di, benim de düzenleyiciler arasında olmamı istediklerini bil­dirdi. Ayrıca, bu yarışmanın amacını belirlemek üzere, Doğan Avcıoğlu’nun Yön ve Devrim dergilerindeki başyazılarından seç­me bir kitap hazırlamamı rica etti. Onur ve mutluluk duyarak kabul ettim.

Çünkü Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin bugünkü kuşaklarına ka­sıtlı olarak yanlış ve eksik tanıtılmış, unutturulmaya çalışılmış, en önemli aydınlanmacı araştırmacıların ve siyaset adamlarının önde gelenlerinden biridir.

Avcıoğlu’nun son başyazısını yazmasının üzerinden tam 45 yıl, neredeyse yarım yüzyıl geçti. Ancak okuyunca sizlerin de şa­şıracağınız gibi, başyazılarının birçoğu sanki bugün yazılmış ka­dar canlı ve güncel.”

Özellikle genç okurların okuması gereken Rejim ve Devrim, kitapseverleri Türkiye'nın yakın tarihine yolculuğa çıkartmakla kalmayıp, geniş bir bilgi yelpazesiyle de zihni besliyor.



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