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Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama

Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

REUTERS | 21.03.2018 - 16:26..
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Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama

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Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisseleri Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satıldığına yönelik haberlerin ardından tavan fiyattan hareket ediyor.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan üst düzey yetkili, "Doğan Medya Grubu'nu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu'nun bu akşam saatlerinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor." dedi.

"ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLDİ"

Hürriyet grubundan bir yetkili de, "(Doğan Grubu yetkilileri) satışa ilişkin çalışanlara bilgi verildi. Satış işlemine dair KAP'a detaylı açıklama bugün yapılacak. Verilen bilgiye göre, Demirören, Doğan Grubu'nun medya şirketlerini aldı." diye konuştu.

DOĞAN HOLDİNG HİSSELERİ

Saat 1558 itibarıyla Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem görüyordu.

Demirören Grubu Enerji, Sanayi, Turizm, Konut Projeleri, AVM, Liman işletmeciliği ve medya gibi alanlarda faaliyet yürütürken, 2011 yılında Doğan grubundan Milliyet ve Vatan gazetesini satın almıştı.

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