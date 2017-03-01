Doğan Holding hisselerindeki düşüş devam ediyor

''Karargâh rahatsız'' başlıklı habere gelen tepkilerin ardından haftaya kayıpla başlayan Doğan Holding hisselerindeki gerileme sürüyor.

Doğan Holding hisselerindeki kayıp bugün yüzde 5'e ulaştı. Şirketin dünkü kaybı ise yüzde 12'yi bulmuştu.

DOĞAN ZARARDA OLUNCA ALMAN ŞİRKET DE ZARAR ETTİ

Şirketin bu kaybı Doğan Holding'in 1/4'üne sahip olan Alman medya devi Axel Springer'ı bir haftada ikinci kez gündeme getirdi.

Çünkü Doğan Holding'deki hisselerinin tamamını satmaya hazırlanan grup zararda...

DENİZ YÜCEL'İN ÇALIŞTIĞI MEDYA DEVİ

Ayrıca Axel Springer Almanya'da Die Welt gazetesinin sahibi. Hatırlanacağı üzere gazetenin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çıkarıldığı mahkemece "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı.