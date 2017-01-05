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Doğan Holding merkez binasında arama

Polisler sabahın erken saatlerinde Doğan Şirketler Grubu Holding'ine ait Üsküdar'da bulunan merkez binasında arama yaptı.

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 09:37
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Doğan Holding merkez binasında arama

Emniyet yetkilileri sabahın erken saatlerinde Doğan Şirketler Grubu Holding'in Üsküdar'da bulunan merkez binasına gitti.

DOĞAN HOLDİNG'E FETÖ ARAMASI

Gelen ayrıntılara göre polis ekiplerinin arama yapmasının sebebi tutuklanan Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkında yürütülen FETÖ/PYD soruşturması olduğu belirlendi.

DOĞAN HOLDİNG KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Arama üzerine Doğan Holding Kamu Aydınlanma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı:

"Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski Yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır.

Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır"

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