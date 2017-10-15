Doğan Medya Center'da 15 Temmuz keşfi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit düşen Vedat Bağcerci'nin ölümüne ilişkin Doğan Medya Center'da keşif yapılıyor.
Darbecilerin CNN Türk'e girdiği o anlar
OLAY YERİNE GETİRİLDİ
Keşif kapsamında, darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'ın işgalini gerçekleştiren darbeci askerlerden eski Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya, olay yerine getirildi.
15 Temmuz'da Doğan Medya Center'da şehit olan Bağcerci'nin ölümüne sebep olan failin bulunmasına ilişkin yürütülen keşif, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ başkanlığında gerçekleştiriliyor.