Doğan Medya Center'da 15 Temmuz keşfi

Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen postada uyuşuturucuya rastlandı.

Ankara'da bir postada 'zombi hapı' ele geçirildi

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Kazlar kış mevsimine hazırlanıyor

Kars'ta besiciler, kış ayında kesilen kazları kesim öncesi besiye alarak daha sağlıklı olması için derede yüzdürüyor.