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Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubunu sattığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 15:20..
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Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı

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Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar.

HÜRRİYET, POSTA, CNN TÜRK, KANAL D

Demirören Grubu böylelikle, bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın almış oldu.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama.

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