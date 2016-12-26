Doğan Medya'da Hakan Çelik'e yeni görev

Posta gazetesinin Ankara Temsilciği görevini yürüten Hakan Çelik, yeni görevine atandı.

Hande Fırat'ın Hürriyet'in Ankara Temsilciliği görevine başlamasından sonra boşalan CNN Türk Ankara Temsilciliği görevine Hakan Çelik getirildi.

HAKAN ÇELİK KİMDİR

Hakan Çelik, 10 Eylül 1969’da Beyoğlu’nda doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Avrupa Birliği’nin Siyasi Yapısı, İletişim Fakültesi'nde ise Radyo Televizyon Sinema bölümünde Bilim Kurgu Sineması üzerine yüksek lisans programlarına devam etti.

1988’de Günaydın Gazetesi’nde yazmaya başlayan Çelik, aynı zamanda Türkiye'nin ilk özel radyocularından. Radyoculuğa 1990'ların başında İskoçya’daki Glasgow BBC’de staj yaparak adımını attı. Aynı dönemde dünyanın en köklü gazetelerinden The Herald'da görev aldı.

Hürriyet gazetesinin radyosu Hür FM 92.5’in kurucuları arasında yer aldı ve radyonun genel müdürlüğünü yaptı. Haber programları için Show Radyo, Genç Radyo ve NTV Radyo’da mikrofon başına geçti.

1992 yılında İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bursuyla Londra’ya gitti. Almanya, Japonya, Fransa, ve ABD hükümetlerinin davetleriyle bu ülkelerde akademik seminerlere katıldı, konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde gazeteci olarak bulundu. Çeşitli programlara katılmak üzere bugüne kadar 9 kez Japonya’ya gitti. Çelik, aynı zamanda Türkiye’deki az sayıda Japonya uzmanından biri.

Hakan Çelik, 3 yıl boyunca Habertürk Televizyonu'nda 'Weekend' isimli hafta sonu kuşağını hazırlayıp sundu. Şubat 2008- 2012 arasında Kanal 24'te "Hafta Sonu Moderatörü" olarak sabah kuşağında ekrana çıktı.

2010- 2011 yayın döneminde TRT Ankara Radyosu’nda "Haber - Yorum" programını hazırlayıp sundu. Bugüne kadar Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Hıristiyan dünyasının ruhani liderleri Papa 16. Benediktus, Papa Francis, Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos ve Rus Patriği Alexy II’nin de aralarında bulunduğu isimlerle röportajlar yaptı.

Müzikle ilgili çalışmalarına da devam eden Hakan Çelik, büyük bir ses- müzik arşivine sahip. Aynı zamanda bir seslendirme sanatçısı olup, çeşitli programlar, diziler ve TV yayınları için seslendirmeler yapıyor.

Trenler ve uçaklardan otomobillere kadar çok çeşitli ilgi alanlarına sahip olan Çelik, otomobil/teknoloji/seyahat yazılarıyla dünya çapında tanınıyor.

1997 yılından bu yana Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Hakan Çelik, 2005’ten itibaren gazetenin Ankara Temsilciliği görevini de yürütüyordu.

CNN TÜRK’te “Parametre” programına hafta içi her gün 09.00-10.00 arasında yorumcu olarak katılıyor. Ayrıca cumartesi ve pazar sabahları 10.00’da ekrana gelen “Hafta Sonu Keyfi” programını sunuyor.