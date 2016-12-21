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Doğan Medya'da Hande Fırat'a yeni görev

Hande Fırat, Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği görevine getirildi.

21.12.2016 - 16:59
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Doğan Medya'da Hande Fırat'a yeni görev

Gazeteci Hande Fırat; FETÖ'nün milletin iradesine el koymak istediği 15 Temmuz gecesi, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime görüşmesi yaparak tarihi bir yayın yapmıştı.

HANDE FIRAT'IN YENİ GÖREVİ

Doğan Medya; Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Deniz Zeyrek'in yerine, Hande Fırat'ı getirdi.

Deniz Zeyrek, Hürriyet gazetesinde yazı yazmaya devam edecek.

Doğan Medya'da Hande Fırat'a yeni görev

"TÜRKİYE'DE TELEVİZYON GAZETECİLİĞİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ"

Hürriyet, görev değişikliğine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: “Deniz Zeyrek, Ankara Temsilcisi olarak gazetemize çok önemli katkılarda bulundu. Kendisine bu süre içinde ortaya koyduğu başarılı mesai için teşekkür ediyorum. Deniz Zeyrek, gazetemize katkılarını yeni dönemde yazar olarak sürdürecek. Hande Fırat,Türkiye’de televizyon gazeteciliğinin en önemli isimlerinden biri. Mesleki birikimiyle, çalışkanlığı, girişkenliği, atak gazeteciliği ile başarısını kanıtlamış bir meslektaşımız. Hande’nin, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak başarılarını sürdüreceğine güvenimiz tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

HANDE FIRAT KİMDİR

Hande Fırat, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1996 yılında Kanal D’de başlayan Hande Fırat, 1999 yılında CNN Türk Ankara Bürosu’na katıldı. Fırat, 2010 yılında CNN Türk Ankara Temsilciliği görevine getirildi, 2014 yılında da Doğan TV Ankara Temsilcisi olarak hem Kanal D hem de CNN Türk’ün Ankara bürolarının sorumluluğunu üstlendi.

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