Doğan Tarda, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler, yarın satışa sunulacak.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, moda koleksiyonunun bir kısmını Türkiye'de üretti ancak İstanbul'daki aracıya ödemesi gereken parayı ödemedi.

Kendini 'gerçek hayattaki Tarzan' olarak tanıtan Fransız Vincent Bohanne, ağaçlardan korkusuzca atlıyor.

Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık kayınbiraderi Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Barcelona ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Lionel Messi, yılda 43 milyon euro kazanacak.