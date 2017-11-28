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Doğan Tarda, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 29 ilde yapılan operasyonda 62 kişi gözaltına alındı.

Ajanslar | 28.11.2017 - 12:14..
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı internette uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulunan, uyuşturucu kullanımını anlatan ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili düzenek tarifleri yapan kişileri yakalamaya yönelik İstanbul'un da aralarında bulunduğu 29 ilde 'Şehit Arda Can' operasyonu düzenlendi.

ŞARKICI DOĞAN TARDA DA GÖZALTINDA

Operasyonun İstanbul ayağında 16 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında; Youtube video paylaşım sitesinde yayınlanan 'Yansın Geceler' şarkısı milyonlarca tıka ulaşan şarkıcı Doğan Tarda'nın da bulunduğu öğrenildi. Doğan Tarda sosyal medyada "Heijan" adıyla tanınıyor.

Doğan Tarda, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

29 İLDEN 62 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğünce, uyuşturucunun internet üzerinden satışının önlenmesi amacıyla 29 ilde düzenlenen "Şehit Arda Can Operasyonu"nda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu tartmakta kullandıkları değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin aramalarını sürdürdükleri bildirildi.

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