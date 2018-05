Doğanın eşsiz tasarımları müzede sergileniyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sercan Özcan Ünlü'nün, 30 yılda sahip olduğu mercan, denizyıldızı, midye kabukları, maden parçaları, meteor, köpek balığı yumurtası, venüs çiçeği ve deniz süngeri gibi birbirinden ilginç nesneleri, tarihi Kız Meslek Lisesi'nde sergiliyor.

SÜREKLİ AÇIK KALMASINI SAĞLIYOR

Doğa Müzesi'nin Ayvalık'a gelen herkesin görebilmesi için belli bir dönem değil sürekli açık kalmasını sağlayan 38 yaşındaki sanatçı Sercan Özcan Ünlü, 8 yaşından beri koleksiyoner titizliğiyle biriktirdiği doğa varlıklarını tarihi Kız Meslek Lisesi'nde ayrılan bölümde izlenime sundu.

Bu güzellikleri sadece evine gelen misafirlerin değil, vatandaşların da görebilmesi adına bu kararı alan Ünlü, ücretsiz ziyaret edilebilen müzeye gösterilen ilgiden oldukça memnun.

HOBİ OLARAK YAPIYOR

Sercan Özcan Ünlü, çocukluğundan bu yana hobi olarak doğadan topladığı ve evinde biriktirdiği endemik bitki, maden parçaları, mercan, denizatı ve denizyıldızı gibi çeşitli ürünleri başta öğrenciler olmak üzere Ayvalık halkıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"KOLEKSİYONUMU HERKESE AÇTIM"

Sercan Özcan Ünlü, "Bu doğa varlıkları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden bir hocamızın gönderdiği meteor da var. Bu meteor parçası da bizim en özel parçalarımızdan biri. Ayvalıklı bir balıkçıdan temin ettiğim, ender rastlanan köpek balığı yumurtası ve kristal bir cam yapıdan oluşan deniz süngerlerinden Venüs çiçeği de müzemizde yer alıyor. Bu koleksiyonum evdeydi. Sadece eve gelen misafirlerimiz ve arkadaşlarım bu eşsiz olarak niteleyebileceğim eserleri görebilme imkanı bulabiliyorlardı. Şimdi ise başta öğrencilerimiz olmak üzere yetişkin bireylerin de bu varlıkları görebilme şansı doğdu. Müzede sergilenen hiçbir eser kesinlikle satılık değil. Doğa sporcusuyum. Dünyanın dört bir yanını karavanımla geziyorum. Gittiğim deniz kıyısı yerlerde amatör dalgıç olduğumdan dalış da yapıyorum. Dalış yaptığımda yaşam formunu yitirmiş canlıları topluyorum. Bazen de sahil kasabalarında ilginç objeleri satın alıyorum" dedi.

"DOĞA EŞSİZ BİR TASARIMDIR"

Sercan Özcan Ünlü, "Doğa, aynı zamanda eşsiz bir tasarımdır. En estetik ve en mükemmel bir güzellikte oluşturulmuştur. Birlikten doğan bir ritim vardır içinde. İncelediğimiz her çiçekte her deniz canlısında, her doğa canlısında bu durumu görebilmek mümkündür. Doğanın dili aslında, sevgidir, uyumdur, estetiktir. Bizim doğadan öğreneceğimiz çok şey var. Kişisel olarak naçizane tavsiyem, öğrenme yolculuğumuzun hiçbir zaman tükenmemesidir" şeklinde konuştu.