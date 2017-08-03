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Doğmadan 'kötü genler'den kurtulunabilecek

Bilim adamları, bebeğin kalıtsal olarak ailesinden aldığı kötü genleri engellemeyi sağlayacak embriyo üzerindeki gen değişikliğini başardı.

03.08.2017 - 10:05
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Bilim dünyasında ilk defa denenen yöntemle, anne ve babalarından kalıtsal yolla 'kötü genler' miras alan bebekler böylece daha doğmadan ve hastalıklar oluşmadan iyileştirilebilecek.

KALITSAL HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bilim dünyasında tartışılan uygulama, gen üzerinde yapılan değişiklik sayesinde binlerce farklı hastalığın gelecek nesillere aktarılmasını engelleyebilecek.
Amerika’daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi ile Güney Kore’deki Temel Bilimler Enstitüsü’nde bilim adamları tarafından geliştirilen uygulama, Journal Nature dergisinde yayınlandı.

Doğmadan 'kötü genler'den kurtulunabilecek

Bu uygulama ile ilk kez insan genleri bu araştırmada başarıyla değiştirildi. Embriyodaki hatalı genler düzeltilerek kalp hastalığına neden olan mutasyon riski ortadan kaldırıldı. Embriyodaki hatalı gen alındıktan sonra embriyonun kendi onarım sistemi, dizilimi sağlıklı olanla değiştirebiliyor.

Doğmadan 'kötü genler'den kurtulunabilecek

HENÜZ YASAL DEĞİL

Söz konusu tekniğin bebeklerde genetik değişikliğinde kullanıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmadığından uygulama İngiltere ve ABD’de henüz yasal değil.

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