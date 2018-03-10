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Doğmamış bebeği 3D yazıcıyla üretiyorlar

Rusya'da meraklı anne adayları, bir girişimcinin 3d yazıcıyla modellemesi sayesinde henüz doğmamış bebeklerini kucaklarına alabiliyor.

RUPTLY | 10.03.2018 - 09:06..
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Rusya'da bir girişimci henüz doğmamış bebekleri 3 boyutlu olarak modelleme fikriyle anne adaylarını mutlu etti.

Doğmamış bebeği 3D yazıcıyla üretiyorlar

Girişimcinin hamile arkadaşı, sağlığından endişe ettiği bebeğini bir an evvel görmek istemesi üzerine doğan fikir, bir bebeği doğmadan görme olanağı vermiş oldu. Doğmamış bebeğini kucağına alan anneler şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

Doğmamış bebeği kucaklıyorlar VİDEO

DOĞMAMIŞ BEBEKLER 3D YAZILIYOR

Anne karnındaki bebekler önce ultrasonla taranıp ardından 3 boyutlu tarayıcıyla modellenerek yazdırılıyor. 3 boyutlu model bebekler önceleri yalnızca plastikten üretilirken artık alçının yanı sıra altın gümüş gibi malzemelerle de modellenebiliyor.

Doğmamış bebeği 3D yazıcıyla üretiyorlar

Anne adaylarının merakını gidermenin yanında ilginç de bir hatıra oluşuyor.

Doğmamış bebeği 3D yazıcıyla üretiyorlar

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