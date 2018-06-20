Doğru kitabı bulana kadar: Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi

Dubini, bu kitapta sadece hikaye anlatmıyor. Çeşitli oyun ve bulmacalarla çocukların dünyasına farklı bir giriş yapıyor.

(Miriam Dubini)

OKUMAYI SEVMEYEN ÇOCUĞUN HİKAYESİ

Çocuklar her şeyi seviyor ya da sevmiyor olarak gelirler dünyaya. Yani onların herhangi net bir duyguları yoktu; ama en çok da iyi ve güzel olanı sevmeye meyillidirler.

Anna da kitap okumayı çok sıkıcı bulduğundan sevmiyordu. Aslında henüz doğru kitapla karşılaşmadığından, “Sevmiyorum” diye kabullenmek en kolayıydı belki. Sonra bir gün kütüphaneden “o” kitapla karşılaştı. Hayal bile edemeyeceği kadar mükemmeldi ve kitaplarla ilgili düşüncesi o andan sonra bambaşka bir boyut kazandı…

Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi

Miriam Dubini

Çev.: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yay.

S.: 48

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Damla Karakuş

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