Doğru lise tercihi için binlerce öğretmen görevde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğrenci ve velilere sunulacak danışmanlık hizmeti kapsamında, 81 ilde oluşturulan 5 bin 495 tercih danışmanlığı komisyonunda yaklaşık 31 bin öğretmen görev alacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAPILIYOR

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, yaptığı açıklamada, komisyonlarda görev alacakların 15 bininin rehberlik, diğerlerinin ise branş öğretmenlerinden oluştuğunu belirtti. Komisyonlarda hizmet verecek öğretmenlere, tercih danışmalığı konusunda eğitim verildiğini söyleyen Celil Güngör, "Tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl üçüncü kez uyguluyoruz. Komisyonlarda görev alacak rehberlik öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim yöntemiyle tercih danışmanlığı konusunda bu sene tekrar eğitime alındılar. Bilgileri yenilendi. Bu öğretmenlerimiz de çevrelerindeki öğretmenlere eğitim verdiler. Dolayısıyla tercih danışmanlığındaki öğretmenlerimiz, alanlarında yetkin ve bu konuda öğrencilerimize yardımcı olabilecek nitelikte öğretmenlerdir." dedi.

ÖĞRENCİLER TERCİH SÜRESİNCE FAYDALANABİLECEK

Celil Güngör, "Bu komisyonlarımız sadece okullarımızda hizmet vermeyecek. Yerleşim yerlerinin, il ve ilçelerin, kasabaların görünürlüğü yüksek olan yerlerinde de faaliyette bulunacak. Alışveriş merkezlerinde, şehir parklarında, kent meydanlarında, büyük çay bahçelerinde, insanların yoğun olarak bulunabileceği her noktada faaliyette bulunacak. Bu komisyonlardan tercih danışmanlığı hizmeti almak için de o mahallede veya semtte oturmak gerekmeyecek. Herhangi bir yerde, herhangi bir komisyondan hizmet alınabilecek." diye konuştu.

Yaklaşık 100 gezici (mobil) tercih komisyonu oluşturduklarını söyleyen Celil Güngör, bu komisyonların öğrenci yoğunluğunun az olduğu veya ulaşımı zor yerlere giderek hizmet vereceklerini vurguladı.

UZMAN ÖĞRETMENLERLE İSTİŞARE

Celil Güngör, "Öğrencilerimizin ve anne babaların, bu komisyonlara mutlaka uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu komisyonlarda, öğrencilerimiz, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konuları uzman öğretmenlerimizle istişare ederlerse daha az hata yapar veya daha uygun bir yerleşme imkanı edinirler. Sonuçta bu bir tavsiyedir, danışmanlık hizmetidir. Buna uyup uymamak kendi tercihleridir ama biz bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.