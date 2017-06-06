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Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı

2006'da 28 olan proje sayısı, geçen yıl 138'e ulaşarak Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımlarda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

06.06.2017 - 11:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

para

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin dünya genelinde 505 yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucu oluşturduğu Avrupa Yatırım Çekiciliği 2017 Araştırmasından derlenen bilgilere göre, Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 138'e yükseldi.

Türkiye'ye yönelik son 10 yılda yapılan doğrudan yabancı yatırım sayısındaki değişime bakıldığında, 2006'da 28 olan proje sayısı, geçen yıl 138'e ulaşarak yaklaşık 5 kat artış kaydetti.

2015'te projeler için 2 bin 971 yeni istihdam yaratılırken, bu rakam geçen yıl yüzde 142 artışla 7 bin 179'a ulaştı. Böylece bir yıllık süreçte 4 bin 208 yeni istihdam oluşturuldu.

"TÜRKİYE, HER DÖNEMDE YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ"

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni istihdam sayısındaki artışın kayda değer olduğunu belirterek, Türkiye'de istihdamın en önemli konulardan biri ve yabancı yatırımların devamının bu açıdan da çok değerli olduğunu söyledi.

Cantekinler, proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin genç nüfusu, tüketim alışkanlıkları, girişimcilik kültürü ve coğrafi konumu her dönemde yabancı yatırımcılar için dikkat çekici. Bu unsurların ekonomik büyüme ve doğru yatırım politikaları ile desteklenmesi halinde yabancı yatırımlar artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

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