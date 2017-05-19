Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, bu gece ve yarın Doğu Akdeniz'in doğusunda görülecek yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sağanakların Adana, Osmaniye ve Hatay ile Kahramanmaraş'ın batısında (Andırın) yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 milimetre) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yıldırım, su baskını, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.