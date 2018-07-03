Türkiye son dönemlerde enerji ve siyasal alanlarda Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını etkin olarak kullanıyor. Gerek petrol arama gemisinin yürüttüğü faaliyetler, gerekse askeri adımlar, bölge ülkelerini rahatsız ediyor.

Geçtiğimiz aylarda bir araya gelene Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır, Türkiye'ye mesaj gönderen "Medusa 6" tatbikatını gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı tatbikat ViDEO

HAVA VE KARA TATBİKATLARI

Mısır’ın İskenderiye kenti açıklarında uluslararası sularda icra edilen tatbikat havadan ve karadan gerçekleştirildi.





Yunanistan, tatbikatta, helikopter taşıyan iki firkateyn, bir denizaltı, 7 adet F-16 tipi savaş uçağı, bir C-130 tipi askeri nakliye uçağı, bir AWACS radar uçağı, Chinook tipi bir nakliye helikopteri, iki AH-64 (apachie) tipi saldırı helikopteri, sayıları belirtilmeyen deniz piyade ve SAT birlikleriyle yer aldı.

Mısır ise Mistral tipi bir helikopter taşıyıcı, iki firkateyn, bir denizaltı, iki destroyer, 6 adet F-16 savaş uçağı, iki Rafale tipi uçak, bir helikopter, bir E2-C tipi uçak ve özel kuvvetler birlikleriyle katıldı.

TÜRKİYE'YE MESAJ

Özellikle Türkiye'nin hakimiyet alanlarından rahatsızlık duyan üç ülke, Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gözdağı vermeye çalıştı. Yunanistan, Mısır ev Güney Kıbrıs'ın askeri gücü hem donanma hem de kara ve hava güçleri Türkiye'nin oldukça gerisinde bulunuyor.







