Doğu Anadolu Antarktika'yı geçti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ölçülen hava sıcaklıklarının, Güney Kutbu'ndaki Antarktika'dan daha soğuk olduğu belirtildi.

ANTARKTİKA EKSİ 24, ERZURUM EKSİ 35

Bugün Güney Kutbu'ndaki Antarktika'da sıcaklığın sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldüğünü anlatan yetkililer, hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece olan Erzurum Havalimanı, Antarktika'dan daha soğuk olduğunu söyledi

Bölgedeki kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 25, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 18 derece olarak kaydedildi.