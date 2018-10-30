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Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayına karşı sürücüler ile çiftçilerin tedbirli olması istendi.

AA | 30.10.2018 - 09:40..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile yer yer sis görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek.

DONDURUCU SOĞUKLAR

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 21, Erzincan'da 20, Ağrı ve Erzurum'da 17, Kars ve Tunceli'de 16, Ardahan'da 10 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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