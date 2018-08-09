Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını tahmin ediyor.

Öğlene kadar Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin, öğleden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.