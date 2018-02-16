taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7659
EURO
4,7242
ALTIN
164,48
PETR
64,6900

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları en düşük -16

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

AA | 16.02.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

e

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus oluşacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 5, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 15, Tunceli ve Erzincan'da 12, Ağrı ve Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 2 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Ergan'da 96, Palandöken'de 65, Cıbıltepe'de 55 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları sabah ve gece saatlerindeki buzlanma, don ve pus olayları ile dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith
"Uzaylılar geldi" modasından sonra şimdi de "gelecekten gelen adam" modası başladı. Alexander Smith isimli adam, bilim kurgu filmlerini aratmayacak iddialar ortaya attı.
Ankara'da 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis teşkilatının taşra birimlerinde düzenleme
Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kayseri'de motosikletçiler Mehmetçik için toplandı
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Kayseri'de toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, Türk bayraklarıyla şehir turu attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

105
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

78
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

31
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

27
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

2
ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

64
Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM