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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

14.11.2017 - 09:55
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Erzurum çevrelerinde hafif yağmurlu olması öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞACAK

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenen bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta sıfırın altında 3, Ağrı'da sıfırın altında 2, Erzurum'da sıfır, Iğdır ve Tunceli'de 2, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

ARDAHAN'DA ARAÇLARIN CAMLARI BUZLA KAPLANDI

Gün içindeki hava sıcaklığı ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Iğdır'da 15, Ağrı'da 14, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 13 derece olacak.

Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesi sebebiyle bazı araçların camları buzla kaplandı.

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