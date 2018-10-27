Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artırdı

Bölgede dün öğle saatlerinde başlayıp özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece etkisini artırıp sabaha kadar sürdü.

ERZURUM

Erzurum Palandöken Dağı ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, il merkezinde de etkisini gösterdi. Kentte kar binaların çatılarını ve araçların üzerini kapladı.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde de etkili olan soğuk hava ve yağmur, kar yağışına dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Şehrin Otlukbeli, Çayırlı, Refahiye ilçelerinde de kar yağışı sebebiyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

KARS

Kars’ın yüksek kesimleri ile Sarıkamış ilçesine de mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezine bağlı 2 bin 667 rakımlı Boğatepe köyü çevresinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sarıkamış’ta ise gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin zirvesi beyazla kaplandı. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağları karla örtüldü.

ARDAHAN

Ardahan’da mevsimin ilk karı nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu ile Meşedibi köylerine ait yollar kardan dolayı kısa süreliğine kapandı yapılan çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

AĞRI VE IĞDIR

Iğdır- Ağrı karayolunun Pamuk Dağı geçidinde de, kar ve tipi nedeniyle tırlar mahsur kaldı. Bölge genelinde yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğünü belirterek zirai don ve yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.











