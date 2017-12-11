Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları

Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına girdi, dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi.

EN SOĞUK ARDAHAN

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt'te 24.9, Ardahan'da 20.5, Kars'ta 17.5, Erzurum'da 12.5, Iğdır'da 6.2, Erzincan'da 4, Muş'ta 3.5 dereceyi gösterdi.

DOĞU'DA SOĞUK ETKİLİ OLDU

Erzurum kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, bazı araçların akaryakıt depoları dondu. Diğer taraftan kırağıyla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Muş'ta ise soğuk hava nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar, ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla kaplamaya başladı.















