Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 derece ile Kars'ta ölçüldü.
ZOR ŞARTLARDA EĞİTİM
Sıfırın altında 19 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da ise, okula giden çocuklar zorlandı.
YOLLAR KAPANDI
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 919 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş'ta da kar yağışı nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı.
VAN'DA EKİPLER DURMADAN ÇALIŞIYOR
Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, belediye ekipleri yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
SİVAS'TA DA YOLLAR KAPANDI
Sivas'ta da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.