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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Şubat ayının sonuna doğru yaklaşılırken soğuk hava dalgaları, Doğu Anadolu bölgesinde etkisini devam ettiriyor.

16.02.2017 - 11:49
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 derece ile Kars'ta ölçüldü.

ZOR ŞARTLARDA EĞİTİM

Sıfırın altında 19 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da ise, okula giden çocuklar zorlandı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

YOLLAR KAPANDI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 919 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş'ta da kar yağışı nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

VAN'DA EKİPLER DURMADAN ÇALIŞIYOR

Van'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, belediye ekipleri yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

SİVAS'TA DA YOLLAR KAPANDI

Sivas'ta da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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