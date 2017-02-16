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2 Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar Şubat ayının sonuna doğru yaklaşılırken soğuk hava dalgaları, Doğu Anadolu bölgesinde etkisini devam ettiriyor.

3 Irina Shayk'ın hamile görüntüsü ortaya çıktı Sevgilisi Bradley Cooper ile Kaliforniya'daki Venice Plajı'nda görüntülenen Irina Shayk'ın hamile görüntüsü tartışmaları sona erdirdi.

4 TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK'a yapılan FETÖ operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

5 İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi Makedonya uyruklu sürücünün kullandığı tırın dorsesindeki gizli bölmede, 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi

6 Hangi hastalığa hangi bitki iyi gelir Hangi bitki hangi rahatsızlığa iyi gelir? Hangi şekilde, ne miktarda ve kimler tarafından kullanılmalı? İşte detaylar...