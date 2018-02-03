Doğu Anadolu’da soğuk hava

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

DOĞU ANADOLU SIFIRIN ALTINDA

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 20, Ağrı’da 19, Erzurum’da 13, Ardahan’da 16, Iğdır ve Erzincan’da 4, derece olarak ölçüldü.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum’da 24, Ardahan’da 18, Kars ve Ağrı’da 10 santimetreye ulaştı.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.