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Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Kars’ta ölçüldü.

İHA | 03.02.2018 - 11:02..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Doğu Anadolu’da soğuk hava


Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve işyeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

DOĞU ANADOLU SIFIRIN ALTINDA

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Erzurum'da, etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve işyeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 20, Ağrı’da 19, Erzurum’da 13, Ardahan’da 16, Iğdır ve Erzincan’da 4, derece olarak ölçüldü.
Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum’da 24, Ardahan’da 18, Kars ve Ağrı’da 10 santimetreye ulaştı.

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Erzurum'da, etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve işyeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Erzurum'da, etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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