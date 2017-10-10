Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağması öngörülüyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12, Tunceli'de 9, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 6, Kars'ta 5 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 23, Tunceli'de 21, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Ardahan ve Kars'ta 15 ve Erzurum'da 14 derece olacak.