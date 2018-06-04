taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.207
USD
4,6174
EURO
5,4035
ALTIN
191,99
PETR
76,6800

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA | 04.06.2018 - 10:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

saganak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerine kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Sıcaklığın 2-3 derece mevsim normallerinin altında seyreden bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yağış anında kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 9, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Kars ile Ardahan'da 19, Erzurum'da 18 derece olması bekleniyor.

Son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 14,8, Erzurum'da 5,5, Ardahan'da 0,7, Kars'ta 0,6 ve Iğdır'da 0,3 kilogram yağış düştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

222
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

87
Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

317
Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

381
Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

173
3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

148
Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94