Doğu Anadolu'nun tek kadın ormancısı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan, Doğu Anadolu'daki 6 ilden sorumlu kurumdaki tek kadın orman muhafaza memuru olan 29 yaşındaki Hatice Arıkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman İşletme Meslek Yüksekokulundan mezun oldu.

5 YILDIR AZİMLE GÖREV YAPIYOR

Bir süre Sarıkamış ilçesinde görev yaptıktan sonra Erzincan'da görevini sürdüren Arıkan, ağaç seyreltme ve gençleştirme işleminin yanı sıra orman varlığına yönelik tehditlere karşı devriye gezip kilometrelerce yol katediyor.

Hatice Arıkan, orman ve hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, "Göreve başladığımda çok heyecanlandım. Buradaki köylülerimiz de ormanlara kendi evlatları gibi sahip çıkıyor. Bu da işimizi ve görevimizi kolaylaştırıyor." dedi.

"MASA BAŞINDA ÇALIŞMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Arıkan, ilk iş gününden beri masa başında çalışmayı hiç düşünmediğini belirterek, “Bu mesleği, doğayı ve hayvanları çok sevdiğim için seçtim. Birilerinin orman ve hayvanları koruması gerekiyor. Bu kişi ben neden olmayayım diye düşündüm ve bu mesleği seçtim. Gerçekten zor bir meslek. Bu mesleği bayanların da yapabileceğini ve istedikten sonra bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini göstermek istedim. 7/24 sürekli görevli görünüyoruz. İhbarları değerlendiriyoruz. Gece 02.00-03.00’e kadar görevde kaldığımız oluyor." diye konuştu.