Doğu Anadolu’yu ziyaret edecekler için lezzet rotaları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Doğu Anadolu Bölgesi, gerek adetleri gerekse yaşam tarzlarıyla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. Nüfus yönünden en düşük yoğunluğa sahip olan bölge, yöresel lezzetler konusunda da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Özellikle hamur işi ve et yemekleri konusunda adından çok bahsettiriyor. Biz de damak zevkine düşkün olan okurlarımız için Doğu Anadolu Bölgesi’nin öne çıkan en iyi 8 lezzetini derledik. Ne de olsa her lezzet yerinde güzeldir, değil mi? Doğu Anadolu Bölgesi’ne seyahat etmeyi düşünenler varsa yapılacaklar listenize bunları da ekleyin; Afiyet olsun!

ERZİNCAN’IN EVELİK SARMASI: ETLİSİNİ TERCİH EDİN

Evelik sarması, tıpkı yaprak sarmasına benziyor. Adını da kullanılan bitkiden alıyor. Çok zahmet gerektirmeden kendi kendine yetişen Evelik Otu, grip gibi enfeksiyonlara da iyi geliyor. Evelik sarması, tıpkı diğer sarmalar gibi ister zeytinyağlı ister etli olarak tercih edilebiliyor. Pirinç ya da bulgur pilavı ile yapılan evelik sarması, özellikle Erzincan mutfağının yıldızı. Erzincan’a yolunuz düşerse, denemeden dönmeyin hatta dönerken evelik yaprağı almayı da unutmayın.

BULGURLU MU BULGURLU ACCİN YEMEĞİ - MARDİN

Seneler boyunca bambaşka medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mardin, aynı zamanda da eşsiz bir mutfağa sahip. Mesela bulgur Doğu Anadolu’nun en sık tercih edilen lezzetlerinden biri. Çoğu yemeğin ana malzemesi olarak mutlaka karşımıza çıkıyor. Accinde de bu durum geçerli. Başka bir bulgur lezzeti olarak karşımıza çıkan accin, Mardin mutfağının imzasını taşıyor. İçinde yumurta, dana eti, bulgur var. Mardin sokaklarını gezmeniz için doyurucu ve enerji veren bir yiyecek; yemeden dönmeyin!

ORTAYA KARIŞIK BİR YEMEK: KELDÖŞ – BİNGÖL

Bingöl mutfağı, birsürü malzemenin farklı kombinasyonlarla denenerek ortaya değişik lezzetlerin çıkmasıyla oluşuyor aslında. Köz üzerinde pişirilen keldoş, yapılışı oldukça basit ve tadı damaklarda iz bırakan bir Bingöl klasiği diyebiliriz.

Tercihen bulgurla yapılıyor ve alakasız gibi gözüken lezzetlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Hazırlaması da oldukça kolay. Bingöl’ü ziyaret edeceklerin denemeden gelmemesi gereken müthiş bir Bingöl klasiği olarak listemizde 3. sırada.

KAHVALTILARIN BAŞ TACI: MURTUĞA - VAN

Van denince aklımızda ya göl ya kediler ya da kahvaltı geliyor değil mi? Lezzetlere odaklandığımız bu yazımızda, bu sefer kahvaltıdan bahsedeceğiz. Meşhur kahvaltısıyla ağızları sulandırmayı başaran Van, her yerde kolayca rastlayamayacağınız farklı kahvaltılık lezzetlere de sahip. Murtuğa da bunlardan yalnızca bir tanesi.

Tereyağı, un ve yumurta gibi basit üç malzemeden yapılıyor. Upuzun kahvaltıların başrol insanıysan, Van’a yolun düştüğünde sofradan zor kalkacağını söyleyebiliriz.

YERİNDE YİYİN: DOĞABA – HAKKARİ

En doğulara gidiyoruz... Hakkari’nin imza lezzetlerinden olan doğaba, içinde bulunan malzemeleriyle beraber fazlaca doyurucu bir lezzet. Nohut, köfte ve kemikli etin uyumuyla harmanlanıyor. Yolu Hakkari’ye düşecek olanların denemeden dönmemesi gereken bir lezzet olan doğaba, yoğun tadıyla ve birçok lezzetin bir araya gelmesiyle beraber tekrar tekrar yeme hissi uyandırıyor. Bu yemek olsa olsa yerinde yenir diyorsanız, doğabayı Hakkari listenize mutlaka eklemelisiniz.

KİLO ALIP DÖNME GARANTİLİ: BÜKMELİ SIRIN - ELAZIĞ

Yine bir hamur işi lezzeti olarak karşınızdayız... Bükmeli Sırın Elazığ’ın yöresel lezzetlerinin başında yer alıyor. Özellikle yapılışındaki ve şeklindeki estetikliğiyle iştah kabartan bir lezzet.

Bol yoğurtlu ve bol ekmekli yenilen bu yemek, iştahınızı açacak. Elazığ’a giderken kilo alma riskinizi göz önünde bulundurun ve ona göre seyahat etmelisiniz.

KARS’IN MANTISI: ANGEL

Kars’ın gözbebeği lezzetlerinden hangel, bir kere yiyenin bir daha istemesine neden olan, tadı mantıya benzeyen, hatta daha da lezzetlisi bir yemek. Bol acısını da üzerine döktüğünüz yoğurtlu sosuyla bastırabilirsiniz.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin hamur işi lezzetlerinin başında gelen hangeli tatmak isterseniz, Kars’a uğramanızı öneririz.

GECEDEN PİŞİRİLMEYE BAŞLANIYOR: BÜRYAN - BİTLİS

Sıra geldi listemizin en meşakatli yemeğine! Kızgın kuyularda geceleri üç saat boyunca pişirilen bu et yemeği, verilen çabanın da hakkını fazlasıyla veriyor.

Bitlis’in en bilinen yöresel lezzetleri arasında yer alan büryanı, sabah 10’dan sonra bulabilmek mümkün değil. Gününüze özenle pişirilmiş kuzu etiyle başlamaya hazırsanız, Bitlis’e gittiğinizde büryan yapan bir restoran bulmanızı tavsiye ediyoruz.