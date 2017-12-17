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Doğu Ekspresi'ne yoğun talep

Tüm biletlerin çok kısa bir süre içerisinde satılırken, ek vagonlarla talebin karşılanmaya çalışıldığı belirtildi.

İHA | 17.12.2017 - 08:12..
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresinde yer bulunamaması ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Doğu Ekspresi'ne yoğun talep

"VAGONLAR SATIŞLARA GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR"

"Ankara-Kars arasında işlemekte olan Doğu Ekspresi'nin vagonlarına ait biletler bir ay öncesinden tüm vatandaşlarımıza açık olarak bilet satış sistemi aracılığıyla satılmaktadır. Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, kiralama yapılan vagonlar Doğu Ekspresi'ne fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir."

"YOĞUN TALEP EK VAGONLA KARŞILANIYOR"

"Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılmaktadır. Talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle talepler karşılanmaya çalışılmaktadır"

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