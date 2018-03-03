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Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Manzarası ve upuzun yolculuğu ile hatırlarda kalan Doğu Ekspresi bu sefer tatsız bir olayla gündeme geldi. Raylardan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenci trenin altında kalarak ağır yaralandı.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 10:12..
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Kars-Irmak seferini yapan Doğu Ekspresi, Kırıkkale’de raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada öğrenci ağır yaralandı.

Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

AĞIR YARALANDI

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 1231. Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı.

Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan Tanyeli’ye trende seyahat eden sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgede vatandaşlar daha önce üst geçit talebinde bulunmuştu.

Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

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