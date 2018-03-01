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Doğu Guta havadan görüntülendi

Şam'ın merkezine 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta, insan yaşamına dair az bir belirtinin kaldığı "enkaz kent"e dönüştü.

AA | 01.03.2018 - 13:39..
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Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği Doğu Guta'nın, havadan çekilen görüntülerde hayat belirtileri kalmayan bir enkaz kente dönüştüğü dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı, (AA) Doğu Guta'nın Duma ilçesini insansız hava aracıyla (İHA) görüntüledi.

ŞEHİR YERLE BİR OLDU

Duma'nın farklı mahallelerinin çekildiği görüntülerde, sivil yerleşimlerin göz alabildiğine geniş bir alanda yan yana ağır hasar almış apartmanlar, yerle bir olmuş yollar ve tahrip olmuş araçlarla kaplandığı dikkati çekiyor.

Yıkımın nispeten az yaşandığı mahallelerde, dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları görüntüye yansıyor. Duvarları yıkılmış odalarda, savaş öncesindeki yaşamı anımsatan eşyalar seçilebiliyor.

İHA görüntülerinde, bir apartmanda yatak odası olduğu anlaşılan odada, ayakta durarak mahalledeki yıkımı izleyen bir çocuk göze çarpıyor.

Doğu Guta havadan görüntülendi

DÜZENLİ BİR ŞEHİRDİ

Aynı apartmanın çatısından, savaştan önce oldukça güzel ve düzenli olduğu anlaşılan Duma ilçesinin kuşbakışı manzarası görülüyor.

Yerle bir olmuş yollarda az sayıda insanın bombardımanların ara verdiği anlarda motorsikletlerle hareket etmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Doğu Guta havadan görüntülendi VİDEO

Daha ağır hasar alarak hayalet semti andıran bir başka mahallede ise minarelerin dahi yıkıldığı izleniyor. İHA, tamamen yıkılmış, tek bir insanın görülmediği mahallede, bir mezarlığı kadraja alıyor. Mahallenin de bir mezarlığa döndüğü görüntüye yansıyor.

Doğu Guta havadan görüntülendi

Doğu Guta havadan görüntülendi

Doğu Guta havadan görüntülendi

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