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Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil öldürüldü

Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.

AA | 02.03.2018 - 10:52..
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Suriye'de Esad rejimi ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda binlerce sivil öldürüldü.

ESAD SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'da sivillere yönelik devam eden saldırılar için ateşkes kararı aldı.

Beşşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor.

Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta havadan görüntülendi VİDEO

 

Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil öldürüldü

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