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Doğu Guta'da 3 ayda 729 sivil katledildi

SNHR, Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 ayda düzenlenen saldırılarda 729 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA | 16.02.2018 - 21:44..
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SNHR, abluka altındaki Doğu Guta bölgesine 14 Kasım-14 Şubat tarihleri arasında Esad rejimi ve destekçisi Rusya tarafından düzenlenen hava ve kara saldırılarına ilişkin raporunda, 185'i çocuk, 109'u kadın 729 sivilin öldüğünü kaydetti.

ESAD SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Rapora göre, söz konusu süre içerisinde, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 177'i çocuk, 96'sı kadın olmak üzere 697 sivil can verirken Rus savaş uçaklarının katıldığı hava saldırılarda da 8'i çocuk, 13'ü kadın 32 sivil öldü.

Doğu Guta'da 3 ayda 729 sivil katledildi

10 DEFA SAĞLIK MERKEZİNİ VURDULAR

Rejimin uyguladığı ablukaya işaret edilen raporda, son 3 ayda 2'i çocuk 8 sivilin açlık ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtildi. Rapora göre, belirtilen süre içerisinde rejim güçleri 28 defa mescitlere, 10 defa da sağlık merkezlerine saldırı gerçekleştirdi.

KİMYASAL SİLAH DA KULLANIYORLAR

SNHR ayrıca rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde 3 defa kimyasal saldırısı düzenlediğini hatırlattı.

Raporun tavsiyeler bölümünde ise sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce son bulması ve suçluların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması istenildi.

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