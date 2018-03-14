taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.498
USD
3,8628
EURO
4,7818
ALTIN
164,57
PETR
64,9700

Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

Doğu Guta'da rejim saldırıları deam ediyor. Esad'a bağlı hava kuvvetlerince yapılan saldırılar neticesinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yapılan anlaşmalar ve söylemlere rağmen Doğu Guta, rejim eliyle yok edilmeye devam ediliyor. Sivillere yönelik uygulanan hava saldırıları bugün de devam etti.

Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin Doğu Guta’da düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Failaq el Rahman muhalif grubundan iki komutanın da bulunduğunu duyurdu.

Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

Beşar Esad rejiminin, dün Suriye’nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi
Almanya parlamentosunun alt kanadı Angela Merkel'i üst üste dördüncü kez Almanya Şansölyesi seçti. Bu sonuçla Merkel resmen yeniden başbakan oldu.
General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor
General Electric (GE) genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO'su Alex Dimitrief, Moody's notuna bakmaksızın şirketin Türkiye'deki yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.
İbadi'nin koruma müdürü öldürüldü
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin koruma müdürü Şerif İsmail'in, Haşdi Şabi unsurları tarafından öldürüldüğü belirtildi.
BM çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar şikayeti yapıldı
BM'nin, 2017 yılında çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar ve taciz şikayeti aldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

61
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

277
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

105
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

137
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

64
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM