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Doğu Guta'da halk bölgeyi terk etmiyor

BM, Suriye'deki kuşatma altındaki Doğu Guta için alınan 'insani mola'da bölgeden sadece 2 kişinin ayrıldığını açıkladı.

AA | 01.03.2018 - 22:32..
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Kuşatma altındaki bölgeden Rusya'nın 5 saatlik (insani mola) teklifi üzerine 2 kişinin çıktığı bildirildi.'' yanıtını verdi.

HALK BÖLGEYİ TERK ETMİYOR

BM'nin 5 saatlik insani mola görüşmelerine dahil olmadığını söyleyen Dujarric, ''Bizim mesajımız net, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 30 gün ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının uygulanması gerekiyor.'' dedi.

Dujarric, sahadaki koşullar müsaade ettiğinde BM'nin, kuşatma altında bulunan ve insani yardıma muhtaç kişilere yardım götürmeye hazır olduğunu vurguladı.

BMGK'de 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.

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