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Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

Beşar Esad rejiminin hava saldırısı düzenlediği Doğu Guta bölgesinde 74 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıkdı.

AA | 07.02.2018 - 00:07..
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Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 13, Kefer Batna'da 7, Haresta'da 1, Duma'da 25, Misraba'da 5, Zemelka'da 6, Hamuriye'de 4, Sakba'da 3, Medyere'de 4, Hizze'de 3 ve Cobar'da 3 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

NÜFUS 400 BİNE YAKIN

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

İNSAKİ KRİZ DERİNLEŞTİ

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

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