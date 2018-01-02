taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.293
USD
3,7624
EURO
4,5333
ALTIN
158,89
PETR
66,7300

Doğu Guta'da ölümler devam ediyor

Suriye'de Esad rejimi güçleri, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da son 5 günde en az 44 sivili öldürdü.

AA | 02.01.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Suriye'de Beşar Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda son 5 günde en az 44 sivil hayatını kaybetti.

DOĞU GUTA'DA REJİM KATLİAMI

Esad rejimi, başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesine 14 Kasım'dan itibaren düzenlediği yoğun saldırıların şiddetini daha da artırdı.

Duma ve Haresta ilçeleri ile Kefer Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, Misraba, Hammuriye ve AynTerma beldelerindeki sivil yerleşim alanları yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı rapora göre, rejim güçlerinin Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 8'i çocuk, 3'ü kadın 38 sivil yaşamını yitirdi, 147 sivil yaralandı.

Raporda, söz konusu süre içerisinde, rejim güçlerinin Doğu Guta'ya 721'den fazla topçu ve 11'i misket bombalı 151 hava saldırısı düzenlerken, 85'den fazla karadan karaya füze kullandığı bildirildi.

6 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivil Savunma kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, rejim güçlerinin Haresta ilçesine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Duma ilçesi ve Arbin beldesindeki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği topçu saldırılarında birer sivil can verdi.

Böylece son 5 günde en az 44 sivil hayatını yitirmiş oldu.

Bölgede aralıksız süren saldırlar yüzünden ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılar sonucu büyük yıkımlar meydana gelirken, Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınıyor.

ABLUKANIN FATURASI SİVİLLERE KESİLİYOR

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya garantörlüğünü üstlendiği rejim 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını sıkılaştırdı. Bu durum karşısında uluslararası toplum halen sessizliğini koruyor.

İnsani krizin derinleştiği bölgede 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanımlı hastanelere sevk edilmeyi bekliyor.

Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Güney Kore’de kripto para piyasalarına yatırımlar arttı
Güney Kore Mali Gözetim Servisi’nin, ülke genelinde kripto para piyasalarına yapılan yatırımları gösterirken, Güney Kore genelinde 2016 yılına göre yılında kripto paralarda artış olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan'da KDV'ye yoğun tepki
Suudi Arabistan'ın yeni yıl ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) getirmesi, ülkede Twitter'da ender görülen bir tepkiye yol açtı.
Köln Merkez Camii'ne yoğun ilgi
Yaklaşık 6 ay önce ibadete açılan Köln Merkez Camii, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Bağdat'ın IKBY sınır kapılarına ilişkin açıklaması
IKBY, Bağdat'ın Erbil ile ihtilafların çözülmesi için anayasayı hakem kabul edip, baraj, gümrük ve havalimanlarının idaresi konusunda ortak bir komisyonun kurulması fikrine olumlu baktığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

97
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

315
İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

87
Yine Almanya yine taciz

Yine Almanya yine taciz

82
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

59
İran'da bilanço artıyor

İran'da bilanço artıyor

146
İran'daki olaylarla ilgili Hamaney'den ilk açıklama

İran'daki olaylarla ilgili Hamaney'den ilk açıklama

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM