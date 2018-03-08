Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Şoför, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde her gün 12.33'te imza atması şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Belirlenen saatin anlam taşımasına da özen gösterildi.

2019 yılında yapılacak seçimler için ittifak yapan AK Parti ile MHP'ye destek oranı yüzde 50'yi aştı.

NATO ülkelerinin Rusya sınırında tatbikat yapacağı açıklandı. 45 bin askerle yapılması planlanan askeri tatbikatın, sonbaharda yapılacağı belirtildi.

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

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Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Türkiye ve İran ile masaya oturarak Suriye için yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyleyen Rus devlet adamı Putin, "Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." dedi.