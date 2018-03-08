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Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Esad rejimi ve destekçileri, ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Sakba ve Hammuriye beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına zehirli gaz içerikli bombalarla saldırı düzenledi.

AA | 08.03.2018 - 11:02..
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Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bölgedeki tıbbi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri abluka altındaki Doğu Guta'nın Sakba ve Hammuriye beldelerinde sivil yerleşimlerine zehirli gazlı saldırılar düzenledi.

ETKİLENENLERE ULAŞILAMADI

Bölgedeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilileri, hava saldırısında atılan bombadan zehirli gaz yayıldığını ancak halkın sığınaklara doluşması nedeniyle gazdan etkilenenlere henüz ulaşılamadığını, durumlarının bilinmediğini belirtildi.

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Rejim ve Rusya, son günlerde Doğu Guta'da hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı. Rejim güçleri önceki gece Hamuriye beldesine klor gazıyla saldırı düzenlemiş ve gazdan etkilenen 30 sivil tedavi altına alınmıştı.

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

Doğu Guta'da zehirli gaz kullanıldı

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