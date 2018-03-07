Doğu Guta’daki sağlık görevlilerine gıda yardımı

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da insanlık krizi yaşandığını söyledi.
İHH'DAN DESTEK
Doğu Guta'nın 5 yıldır kuşatma altında tutulduğunu anımsatan Tosun, şöyle konuştu:
''Gıda ve ilaç krizinin yanı sıra hava saldırılarının da artmasının bölge halkının hayatta kalma mücadelesini zorlaştırdı. Sağlık görevlileri imkansızlıklar içerisinde insanları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Onlara ulaştırdığımız yardım paketleriyle ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Dağıtımlarımızdan 300 sağlık görevlisi ve aileleri faydalandı."