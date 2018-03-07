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Doğu Guta’daki sağlık görevlilerine gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta bölgesindeki hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine gıda paketi ulaştırdı.

AA | 07.03.2018 - 14:56..
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İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da insanlık krizi yaşandığını söyledi.

İHH'DAN DESTEK

Doğu Guta'nın 5 yıldır kuşatma altında tutulduğunu anımsatan Tosun, şöyle konuştu:

''Gıda ve ilaç krizinin yanı sıra hava saldırılarının da artmasının bölge halkının hayatta kalma mücadelesini zorlaştırdı. Sağlık görevlileri imkansızlıklar içerisinde insanları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Onlara ulaştırdığımız yardım paketleriyle ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Dağıtımlarımızdan 300 sağlık görevlisi ve aileleri faydalandı."

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