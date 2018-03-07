Doğu Guta’daki sağlık görevlilerine gıda yardımı

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Demir'in naaşı Muğla'da defnedildi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in önemli bölgesi Cinderes'i havadan ateş altına alıp karadan ise kuşatarak teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, kadınlar ile erkeklerin beyinsel ve davranışsal olarak farklı olduğunu söyledi.

İngiltere Ulusal Güney Ligi'nde Hemel Hempstead ile East Thurrock mücadelesinde yeşil sahalarda benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Türkiye'de 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,06 artışla 1 milyon 409 bin 314 konut satışı gerçekleşti.

2017'de 1 milyon 409 bin konut satıldı

Jandarma Teğmen Özlem Gören, terörle mücadele kararlılık mesajı vererek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz, hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz" dedi.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

3 Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

4 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

5 Cinderes'te çatışmalar başladı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderes’in merkezinde çatışmalar yaşanıyor. Cinderes tepesinin temizlenmesiyle operasyon hız kazandı.

6 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.