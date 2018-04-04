Doğu Guta'dan tahliyeler devam ediyor

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Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Türkiye nükleer arenadaki yerini almak için büyük bir adım attı, ancak çevreci geçinen kurum ve bireyler halen yola taş koymaya çalışıyor. Bu duruma neden olan gerçeği yıllar önce Engin Arık anlattı.