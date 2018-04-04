Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 15. konvoy, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine giriş yaptı.
ESAD ZULMÜ SÜRÜYOR
22 Mart tarihinde Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler kapsamında sivilleri taşıyan 15. konvoyda, 414'ü çocuk ve 289'u kadın olmak üzere 1174 kişi yer aldı.
Doğu Guta'dan tahliyeler devam ediyor VİDEO
50 BİN KİŞİ YURDUNDAN OLDU
Tahliye edilen siviller, Bab ilçesine bağlı Kıbbasin beldesinde kurulan geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor.
Böylece zorunlu tahliyeler kapsamında yaklaşık 50 bin kişi Doğu Guta'dan çıktı. Duma ilçesinden hareket eden ve 22 otobüsten oluşan 14. konvoy, dün akşam saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki Bab'a ulaşmıştı.