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Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliyeler devam ediyor.

AA | 01.04.2018 - 09:53..
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Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Askeri muhalif ve aileleri ile bölgeden çıkmak isteyen sivillerden oluşan 6 bin 395 kişi, 129 otobüs ile bölgeden ayrıldı.

GİDENLERE EL HAREKETİ YAPTI

Konvoya, Esad rejime bağlı Suriye Kızılayına ait bazı ambulanslar da eşlik ettiği ederken, bir rejim milisinin zulümle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanlara yaptığı el hareketi kameralara yansıdı.

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi olan hastaların bulunduğu kaydedildi.

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta havadan görüntülendi VİDEO

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