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Doğu Gutalı çocuklar için gıda yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşar Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'da 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.

AA | 30.11.2017 - 17:43..
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da zor koşullar altında yaşayan 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.

KRİZ GİDEREK BÜYÜYOR

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, 5 yıldır rejimin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta’da gıda ve ilaç krizinin giderek büyüdüğünü belirtti.

Tosun, "Kuşatmanın başladığı dönemden bu yana Doğu Guta’ya yönelik yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En son içerisinde bebek maması, süt ve çeşitli besin maddeleri bulunan 5 bin gıda paketini çocuklara dağıttık." diye konuştu.

AA
Doğu Gutalı çocuklar için gıda yardımı

"BAZI BEBEKLER BESİN VE İLAÇ YETERSİZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Muhasara bölgesindeki bebeklerin temel besin kaynaklarından yoksun olduğunu dile getiren Tosun, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar açlıkla mücadele ediyor. Doğu Guta’da bazı bebekler besin ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Doğu Guta’da 400 bin sivilin yaşadığı bilgisini paylaşan Tosun, "Açlıkla mücadele eden sivillere yardım için bağışçılarımızın katkısını bekliyoruz." dedi.

Doğu Gutalı çocuklar için gıda yardımı

AA
Doğu Gutalı çocuklar için gıda yardımı

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