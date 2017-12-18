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Doğu Gutalı Kerim bebek için destek büyüyor

Suriye'nin İdlib ilinde Beşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Karim bebek ile dayanışma için bisiklet yarışı düzenlendi.

AA | 18.12.2017 - 18:03..
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İdlib'in Kelli beldesinin El Tedamun futbol kulübünün başkanı Bessam Lattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerim bebek ve 5 yıldır kuşatmada yaşayan Doğu Gutalılar için bir bisiklet yarışı organize ettiklerini söyledi.

Doğu Gutalı Kerim bebek için destek büyüyor

"ABLUKANIN KIRILMASINI DİLİYORUZ"

Keftin köyündeki yarışa ebeveynlerini kaybeden 25 çocuğun katıldığını dile getiren Lattuf, "Allah’tan ablukanın kırılmasını, zor şartlarda bombardıman altında yaşayan bebekler ile yaralıların durumlarının iyileşmesini, bombardımanın durmasını diliyoruz." dedi.

Doğu Gutalı Kerim bebek için destek büyüyor - GALERİ

Yarışı kazanan 15 yaşındaki Macid Hamza da "Bu yarışa özellikle sol gözü kör olan, annesini kaybeden, kafatasına yara alan Kerim bebek için ve genel olarak da rejimin ablukada tuttuğu Doğu Gutalılar için katıldım. Ödül olarak kazandığım bisikleti, Doğu Gutalı çocuklara ithaf ediyorum." diye konuştu.

Doğu Gutalı Kerim bebek için destek büyüyor

KARİM BEBEK GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Karim bebek, başkent Şam'da rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'da bir aylıkken annesini yitirmişti. Rejimin topçu saldırısına annesinin kucağında yakalanan Karim bebek, sol gözünü kaybetmişti.

Kafasının sol tarafına ağır yaralar alan ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Karim, bir aydır mucizevi şekilde yaşama tutunuyor.

Karim'e çocuk yaştaki ağabeyi ve ablaları annelik yapıyor.

SOSYAL MEDYADA DESTEK BÜYÜYOR

Bu arada, Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları sol gözlerini kapatarak, İngilizce olarak Karim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı.

İdlib'deki hastanelerde görev yapan doktorlar da destek olmak için aynı eylemi yaparak desteklerini ifade ettiler.

DOĞU GUTA VE REJİM ZULMÜ

Şam'ın doğusundaki bölgede 400 bin sivil, 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor. Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu. Ancak söz konusu dönemden bu yana rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi. Bu durum bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.

Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.

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