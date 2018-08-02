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Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de kıyı şehirlerinde 36 saat boyunca şiddetli yağış beklendiği açıklandı.

AA | 02.08.2018 - 15:51..
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rize

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın devam ettiği belirtildi.

36 SAAT DAHA DEVAM EDECEK

Açıklamada, son yağışlar ve radar görüntüleri dikkate alındığında 36 saat boyunca bu illerde ani taşkın riski bulunduğu ifade edildi.

TAŞKINLARA KARŞI UYARILDI

Köprü ve menfez gibi yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında taşkın meydana gelebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

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