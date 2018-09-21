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Doğu Karadeniz’de 2 bin 856 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yabancılara en fazla konut satan yedinci il Trabzon oldu.

İHA | 21.09.2018 - 15:36..
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Doğu Karadeniz’de 2 bin 856 konut satıldı

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Ağustos ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azalarak 105 bin 154 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 1,6 azalış ile 2 bin 856 oldu.

Doğu Karadeniz’de 2 bin 856 konut satıldı

TRABZON'DA YABANCILARA SATILAN KONUT YÜZDE 60 ARTTI

Türkiye genelinde 2018 yılı Ağustos ayında yabancılara 3 bin 866 konut satışı yapıldığı ve Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 7. il olduğu belirlendi. 2017 yılı Ağustos ayında Trabzon’da yabancılara toplam 99 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 60,6 oranında artarak 159 konut satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 644 konut satılırken 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 25,3 oranında artarak 807’e yükseldi.

Doğu Karadeniz’de 2 bin 856 konut satıldı

ARTVİN'DE KONUT SATIŞI AZALDI

2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Trabzon’da yüzde 15,2 artarak bin 106’ya, Giresun’da yüzde 4,2 artarak 551’e ve Gümüşhane’de yüzde 0,7 artarak 152’ye yükselirken Artvin’de yüzde 53,8 azalarak 108’e, Rize’de yüzde 25,6 azalarak 232’ye ve Ordu’da yüzde 1,4 azalarak 707’ye geriledi. Artvin’de satılan konutların yüzde 21,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Rize’de yüzde 14,7’si, Giresun’da yüzde 12,9’u, Ordu’da yüzde 11,7’si, Trabzon’da yüzde 8,0’i ve Gümüşhane’de yüzde 7,9’u ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Ayrıca aynı dönemde bölge genelinde satışı yapılan 2 bin 856 konutun yüzde 48,9’u ikinci el satış olarak gerçekleşirken bu oran Trabzon’da yüzde 59,3, Artvin’de yüzde 51,9, Rize’de yüzde 48,3, Ordu’da yüzde 42,7, Gümüşhane’de yüzde 40,1 ve Giresun’da yüzde 38,1 olarak gerçekleşti.

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