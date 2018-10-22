Doğu Karadeniz’de 3 bin 578 konut satıldı

TÜİK veri tabanından derlenen bilgilere göre, 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 18,4 artarak 187’ye, Ordu’da yüzde 12,7 artarak 970’e ve Giresun’da yüzde 9,7 artarak 658’e yükselirken, Artvin’de yüzde 38,2 azalarak 144’e, Rize’de yüzde 20,2 azalarak 304’e ve Trabzon’da yüzde 11,2 azalarak bin 315’e geriledi.

YÜZDE 9,4 İPOTEKLİ SATIŞ

Bölge genelinde satılan konutların yüzde 9,4’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin’de yüzde 18,1’i, Ordu’da yüzde 12,6’sı, Giresun’da yüzde 12,3’ü, Rize’de yüzde 7,9’u, Trabzon’da yüzde 5,7’si ve Gümüşhane’de yüzde 4,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Ayrıca aynı dönemde Bölge genelinde satışı yapılan 3 bin 578 konutun yüzde 46,7’si ikinci el satış olarak gerçekleşirken bu oran Trabzon’da yüzde 56,2, Rize’de yüzde 49, Artvin’de yüzde 46,5, Giresun’da yüzde 42,1, Ordu’da yüzde 38,4 ve Gümüşhane’de yüzde 35,3 olarak gerçekleşti.

TRABZON YABANCILARA KONUT SATIŞINDA ALTINCI SIRADA

Türkiye genelinde 2018 yılı Eylül ayında yabancılara 5 bin 615 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 6. il oldu.

2017 yılı Eylül ayında Trabzon’da yabancılara toplam 119 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 90,8 oranında artarak 227 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 763 konut satılırken, 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 35,5 oranında artarak 1034’e yükseldi.